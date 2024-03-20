Італія

Колишня зірка світового футболу прокоментував виступи форварда Мілана.

Американський нападник Крістіан Пулішич улітку минулого року погодився розпочати новий етап у своїй кар’єрі, перейшов з лондонського Челсі до італійського Мілана за 20 млн євро.

Виступи 25-річного виконавця за ходом поточної кампанії демонструють, що це рішення виявилось украй удалим для футболіста, бо за 39 зіграних матчів він забив 12 голів та віддав вісім гольових передач.

У підсумку, виступи американця не залишились поза увагою навіть відомого в минулому італійського нападника Паоло Ді Каніо, який раніше виступав за Лаціо, Ювентус, Наполі, Мілан, Селтік, Тернану, Шеффілд Венсдей, Вест Гем, Чарльтон та Атлетіко Рома.

"Пулішич, незважаючи на свій вік, уже має великий досвід у футболі. Він перемагав у великих турнірах у своїй відносно нетривалій кар’єрі.

Це гравець із високим темпом, який добре контролює м’яч, швидко мислить, і в Італії він може показати ще кращі результати, аніж у нього були в Челсі.

На мою думку, причина цих успіхів полягає в тому, що у нього немає тих самих травм, які сповільнювали його розвиток у Англії, а отже, він знаходить послідовність у свої виступах.

Крістіан — гравець, який робить різницю на полі: як вінгер, він може добре зміщуватись до штрафного й там взаємодіяти з партнерами. У останньому матчі, я не знаю точно, але здалось, що він пробіг метрів 50 до воріт самотужки, щоб у підсумку зробити передачу на партнера в кращій позиції. Це вражає.

Його свіжі ноги — важливий елемент для успіхів Мілана цього сезону", — заявив колишній італійський виконавець.

Нагадаємо, що в останньому сезоні в складі Челсі Пулішич відіграв усього 30 матчів (1012 хвилин), забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.