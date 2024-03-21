Італія

Станіславу є чим похизуватися перед видатним словацьким футболістом.

Півзахисник італійського Наполі Станіслав Лоботка прокоментувасвою перемогу в номцінації "Найкращий футболіст Словаччини 2023 року" та висловився про перспективи розвитку "партенопеї". Цитує 29-річного словака Corriere Dello Sport.

"Радість невимовна. Ця нагорода для мене є великим стимулом. Я не думав, що виграю. Зараз дуже пишаюся цим досягненням.

Це приз за минулий сезон Наполі. Минулий рік вийшов дивним, перша частина була чудовою, друга ні. Ми Наполі, а не Реал чи Барселона, які виграють трофеї щороку. Ми ще не на цьому рівні, але на правильному шляху, щоб досягти його.

Моє майбутнє? Я щасливий у Наполі, але не знаю, що може статися далі.

Марек Гамшик вигравав приз найкращому гравцю Словаччини вісім разів. Я впевнений, що він віддав би мені один в обмін на Скудетто, яке я виграв із Наполі", — заявив Лоботка.