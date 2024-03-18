Центральний матч туру Серії A ризикує завершитись великим скандалом.
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18 березня 2024, 08:05
У двадцять дев’ятому турі італійської Серії A неаполітанський Наполі зіграв унічию на полі міланського Інтера.
Інтер — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А
Після завершення гри бразильський центральний захисник "Партенопеї" Жуан Жезус зробив сенсаційну заяву про те, що його колега за амплуа в складі "нерадзуррі" Франческо Ачербі дозволяв собі під час гри вигукувати образи на расовому підґрунті.
"Ачербі, який є за великим рахунком є хорошим хлопцем, говорив деякі речі, які були неприємними.
Він зайшов трохи за межу, але одразу ж вибачився, бо зрозумів, що перебільшив.
Такі речі трапляються на полі й повинні там і залишатись", — заявив бразильський виконавець.
Як повідомляє місцева преса, епізод стався на 59 хвилині, коли гравці сварились поміж собою й гравець Інтера назвав суперника "н*гером", про що останній повідомив головному арбітру.
У наступному турі міланський Інтер проведе домашній матч проти Емполі.