Італія

Датчанин хоче залишитися у складі "россонері".

Захисник Мілана Симон К'єр хоче залишитися в італійській команді та продовжити контракт із россонері. Про це футболіст розповів в інтерв'ю Bold.

"Я був би щасливий, якби залишився в Мілані. Я відхилив вигідну пропозицію із Саудівської Аравії", — розповів К'єр.

Контракт 34-річного футболіста закінчується влітку 2024 року. У поточному сезоні Симон К'єр взяв участь у 22 матчах і віддав 1 результативний пас.

У Мілані датчанин грає з 2020 року.