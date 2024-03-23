Італія

Француз незадоволений роботою VAR.

Нападник італійського Мілана та збірної Франції Олів'є Жиру висловився стосовно роботи VAR. Слова французького ветерана наводить Football Italia.

"Вибачте мене, але що мене трохи турбує, так це VAR. Перегляд займає багато часу, вони змушують вас чекати, і, незважаючи на це, вони все ще примудряються приймати неправильні рішення.

Я хотів би, щоб ми знайшли правильний спосіб знову знайти спонтанність під час матчу", — заявив 37-річний форвард.

Цього сезону Олів'є Жиру відіграв за Мілан 36 матчів, забив 14 голів та віддав 9 результативних передач.