Італія

Француз хоче встигнути пограти за океаном.

Нападник італійського Мілана Олів'є Жиру з великою ймовірністю залишить "россонері" після закінчення поточного сезону. Таку інформацію надає французьке видання L’Equipe.

Повідомляється, 37-річний страйкер хоче приєднатися до Лос-Анжелес та близький до укладання угоди з клубом МЛС.

Діючий контракт гравця з міланським клубом розрахований до 30 червня 2024 року з зарплатнею 4,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.

Цього сезону Олів'є Жиру відіграв за Мілан 36 матчів, забив 14 голів та віддав 9 результативних передач.

Раніше Мілан запропонував новий контракт Меньяну.