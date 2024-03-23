Італія

Скандальний англієць може опинитися на півночі Італії.

Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні 22-річного вінгера Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда, який цього сезону виступає на правах оренди у іспанському Хетафе. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, відразу декілька європейських клубів проявляють інтерес до Грінвуда з яких поки, що відомо тільки про "Стару сеньйору". Також Хетафе хоче продовжити оренду англійця, проте МЮ розглядає лише варіант з його продажем.

Діючий контракт гравця з "червоними дияволами" розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 4,7 млн. фунтів стерлінгів. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону Мейсон Грінвуд відіграв за Хетафе 27 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.