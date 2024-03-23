Тренер розглядається в якості наставника італійської команди.
Вінченцо Італьяно - Getty Images
23 березня 2024, 16:34
Вінченцо Італьяно розглядається в якості наступного тренера Наполі — повідомляє журналіст Даніель Лонго.
У керівництві чемпіона Італії хочуть запросити наставника наступного літа. Наразі майбутнє Франческо Кальцони залишається незрозумілим.
В структурі Фіорентини Вінченцо працює з 2021 року. Разом з клубом Італьяно дійшов до фіналів Кубку Італії і Ліги конференцій.
На даний момент Наполі знаходиться на 7 місці у чемпіонаті Італії.