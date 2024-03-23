Італія

Тренер розглядається в якості наставника італійської команди.

Вінченцо Італьяно розглядається в якості наступного тренера Наполі — повідомляє журналіст Даніель Лонго.

У керівництві чемпіона Італії хочуть запросити наставника наступного літа. Наразі майбутнє Франческо Кальцони залишається незрозумілим.

В структурі Фіорентини Вінченцо працює з 2021 року. Разом з клубом Італьяно дійшов до фіналів Кубку Італії і Ліги конференцій.

На даний момент Наполі знаходиться на 7 місці у чемпіонаті Італії.