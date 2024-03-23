Італійці серйозно налаштовані.
Судаков, getty images
23 березня 2024, 09:20
Італійський Наполі влітку зробить ще одну пропозицію донецькому Шахтарю щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова. Про це повідомляє Екрем Конур.
За інформацією джерела, неаполітанці готові запропонувати за трансфер 21-річного українця 55 млн. євро. Взимку Наполі пропонував за Георгія 40 млн. євро, але цієї суми не вистачило щоб переконати керівництво "гірників".
Діючий контракт гравця з донецьким клубом розрахований до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює українця у 25 млн. євро.
Цього сезону Георгій Судаков зіграв за Шахтар 24 матчі, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може спробувати перехопити Судакова у Ліверпуля.