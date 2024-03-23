Італія

Італійці серйозно налаштовані.

Італійський Наполі влітку зробить ще одну пропозицію донецькому Шахтарю щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова. Про це повідомляє Екрем Конур.

За інформацією джерела, неаполітанці готові запропонувати за трансфер 21-річного українця 55 млн. євро. Взимку Наполі пропонував за Георгія 40 млн. євро, але цієї суми не вистачило щоб переконати керівництво "гірників".

Діючий контракт гравця з донецьким клубом розрахований до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює українця у 25 млн. євро.

Цього сезону Георгій Судаков зіграв за Шахтар 24 матчі, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може спробувати перехопити Судакова у Ліверпуля.