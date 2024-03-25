Італія

Коментар від Збігнєва щодо роботи тренера.

Збігнєв Бонєк розповів щодо роботи Даніеле Де Россі у Ромі.

"Я переконаний, що Даніеле розумний, талановитий, мотивований, і це чудова історія для Роми. Він був їхнім гравцем, капітаном, а тепер тренером", — цитує Збігнєва La Gazzetta dello Sport.

"Досить було лише трохи підкоригувати тактику, налагодити взаєморозуміння з гравцями і відразу прийшли важливі результати. Тепер ми повинні побачити, чим завершиться ця історія. Я особисто сподіваюся, що він стане схожим на Алекса Фергюсона з Роми і залишиться такою ще багато років".

У Ромі Де Россі замінив Жозе Моуріньо. Наразі італійська команда знаходиться на п'ятому місці у Серії А.