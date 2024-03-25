Коментар від Збігнєва щодо роботи тренера.
Даніеле Де Россі - Getty Images
25 березня 2024, 15:57
Збігнєв Бонєк розповів щодо роботи Даніеле Де Россі у Ромі.
"Я переконаний, що Даніеле розумний, талановитий, мотивований, і це чудова історія для Роми. Він був їхнім гравцем, капітаном, а тепер тренером", — цитує Збігнєва La Gazzetta dello Sport.
"Досить було лише трохи підкоригувати тактику, налагодити взаєморозуміння з гравцями і відразу прийшли важливі результати. Тепер ми повинні побачити, чим завершиться ця історія. Я особисто сподіваюся, що він стане схожим на Алекса Фергюсона з Роми і залишиться такою ще багато років".
У Ромі Де Россі замінив Жозе Моуріньо. Наразі італійська команда знаходиться на п'ятому місці у Серії А.