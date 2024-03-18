Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 17 березня 2024 року.
Рома — Сассуоло, getty images
18 березня 2024, 12:22
У рамках 29-го туру італійської Серії А римська Рома здобула мінімальну перемогу над Сассуоло.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Лоренцо Пеллегріні на 50-ій хвилині, який і приніс до активу "вовків" три набрані очки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Сассуоло у матчі 29-го туру італійської Серії А-2023/24:
Рома — Сассуоло 1:0
Гол: Пеллегріні, 50
Рома: Свілар — Карсдорп (Челік, 70), Манчіні, Льоренте, Спінаццола (Анхеліньйо, 37) — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Ауар (Бальданці, 70), Лукаку (Азмун, 86), Ель Шаараві (Гейсен, 86)
Сассуоло: Консільї — Педерсен, Ерлич, Феррарі, Віті (Руан, 86) — Рачич (Байрамі, 79), Обіанг (Вольпато, 72), Енріке — Дефрель (Болока, 73), Пінамонті (Мулаттьєрі, 79), Лор'єнте
Попередження: Пеллегріні, Азмун — Ерлич