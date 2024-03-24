Італія

"Нерадзуррі" зацікавлені у трансфері одноклубника Руслана Маліновського.

Нападник Дженоа Альберт Гудмундссон опинився у сфері інтересів Інтера, передає видання La Gazzetta dello Sport.

Повідомляється, що 26-річний ісландець хоче залишитися в Італії і тому він дав "зелене світло" на перехід до Інтера вже влітку. Раніше ходили чутки щодо інтересу до Гудмундссона з боку Тоттенгема та Ювентуса.

Контракт нападника з "грифонами" розраховано до кінця червня 2027 року. За даними GdS, трансфер Гудмундссона оцінюється у 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні він взяв участь у 29 матчах Дженоа у всіх турнірах, відзначившись 12 голами і 4 асистами. Зараз ісландець є найкращим гравцем клубу за системою гол+пас.

Одним із найбільш імовірних варіантів підписання Гудмундссона для Інтера є оренда з обов'язковим викупом. "Нерадзуррі" також потрібно буде вирішити питання майбутнього своїх нинішніх нападників — Алексіса Санчеса, Марко Арнаутовича і Хоакіна Корреа, який зараз перебуває в оренді у Марселі.

Нагадаємо, що Гудмундссон є гравцем збірної Ісландії, яка протистоятиме збірній України у фіналі плей-оф відбору Євро-2024 у вівторок, 26 березня. У півфіналі представник Дженоа оформив хет-трик у ворота Ізраїля.