"Нерадзуррі" зацікавлені у трансфері одноклубника Руслана Маліновського.
Альберт Гудмундссон, Getty Images
24 березня 2024, 17:51
Нападник Дженоа Альберт Гудмундссон опинився у сфері інтересів Інтера, передає видання La Gazzetta dello Sport.
Повідомляється, що 26-річний ісландець хоче залишитися в Італії і тому він дав "зелене світло" на перехід до Інтера вже влітку. Раніше ходили чутки щодо інтересу до Гудмундссона з боку Тоттенгема та Ювентуса.
Контракт нападника з "грифонами" розраховано до кінця червня 2027 року. За даними GdS, трансфер Гудмундссона оцінюється у 30 мільйонів євро.
У поточному сезоні він взяв участь у 29 матчах Дженоа у всіх турнірах, відзначившись 12 голами і 4 асистами. Зараз ісландець є найкращим гравцем клубу за системою гол+пас.
Одним із найбільш імовірних варіантів підписання Гудмундссона для Інтера є оренда з обов'язковим викупом. "Нерадзуррі" також потрібно буде вирішити питання майбутнього своїх нинішніх нападників — Алексіса Санчеса, Марко Арнаутовича і Хоакіна Корреа, який зараз перебуває в оренді у Марселі.
Нагадаємо, що Гудмундссон є гравцем збірної Ісландії, яка протистоятиме збірній України у фіналі плей-оф відбору Євро-2024 у вівторок, 26 березня. У півфіналі представник Дженоа оформив хет-трик у ворота Ізраїля.