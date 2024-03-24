Італія

Сталося це у 52-й грі.

Ніколо Барелла вперше отримав капітанську пов'язку збірної Італії.

Збірна Італії грає з командою Еквадору.

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла вперше за 52 гри отримав капітанську пов'язку в матчі італійської збірної.

Традиційно капітанську пов'язку отримує той, хто в стартовому складі має найбільшу кількість матчів за національну команду. На даний момент це воротар Джанлуїджі Доннарумма — 60 матчів.

Оскільки Доннарумма отримав відпочинок і замість нього грає воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо, наступним на черзі йде Барелла.

У Ніколо на один матч більше, ніж у півзахисника Арсеналу Жоржиньо.