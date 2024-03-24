Італія

Захисник дав свій коментар.

Бенжамен Павар висловився про фанів в Італії.

"Позиція центрального захисника мені найбільше подобається, і я пішов з Баварії саме для того, щоб грати центрального захисника.

В Інтері я граю у трійці захисників та маю можливість грати у центрі захисту. Я беру від цього все, що можна взяти. Я дуже щасливий, відкрив для себе чудову країну, де неймовірні вболівальники.

Пристрасть уболівальників в Італії є неймовірною, я щасливий грати в Італії", – сказав захисник Інтера Бенжамен Павар в інтерв'ю Telefoot.

Цього сезону Серії А Павар провів 17 ігор і віддав один результативний пас.