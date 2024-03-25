Італія

Даний трансфер може відбутися наступного літа.

Ювентус хоче купити Ріккардо Калафіорі — повідомляє журналіст Маттео Моретто.

В свою чергу Тоттенхем також цікавиться трансфером захисника наступного літа.

Команда з Турину зробила кращу пропозицію Болоньї, але жодної конкретики наразі немає. Лучано Спаллетті може включити його до складу збірної Італії на Євро-2024. Раніше Ріккардо грав у складі Роми, з якою виграв Лігу конференцій.

Цього сезону 21-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах та віддав 2 асисти.