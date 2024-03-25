Італія

Фінансова складова Юве не в найкращому стані.

Туринський Ювентус хоче продовжити оренду півзахисника Саутгемптона Карлоса Алькараса на наступний сезон. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, туринці орендували півзахисника "святих" цієї зими до кінця сезону з можливістю викупу за 49,5 млн. євро. При цьому Ювентус не готовий платити суму викупу 21-річного аргентинця, пропонуючи англійському клубу лише продовження орендної угоди.

Після переходу до Ювентус Карлос Алькарас відіграв чотири матчі та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може купити Калафіорі.