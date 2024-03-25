Фінансова складова Юве не в найкращому стані.
Алькарас, getty images
25 березня 2024, 15:42
Туринський Ювентус хоче продовжити оренду півзахисника Саутгемптона Карлоса Алькараса на наступний сезон. Про це повідомляє Football Italia.
За інформацією джерела, туринці орендували півзахисника "святих" цієї зими до кінця сезону з можливістю викупу за 49,5 млн. євро. При цьому Ювентус не готовий платити суму викупу 21-річного аргентинця, пропонуючи англійському клубу лише продовження орендної угоди.
Після переходу до Ювентус Карлос Алькарас відіграв чотири матчі та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Ювентус може купити Калафіорі.