Туринський Ювентус хоче продовжити оренду півзахисника Саутгемптона Карлоса Алькараса на наступний сезон. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, туринці орендували півзахисника "святих" цієї зими до кінця сезону з можливістю викупу за 49,5 млн. євро. При цьому Ювентус не готовий платити суму викупу 21-річного аргентинця, пропонуючи англійському клубу лише продовження орендної угоди.

Після переходу до Ювентус Карлос Алькарас відіграв чотири матчі та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може купити Калафіорі.