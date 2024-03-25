Італія

Позиція воротаря мабуть найвразливіша у "нерадзуррі".

Міланський Інтер може підписати воротаря Атлетіко Паранаенсе Бенто, який минулого тижня дебютував у складі збірної Бразилії в товариському матчі з національною командою Англії (1:0). Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" давно стежать за голкіпером і в підсумку вирішили влітку його придбати. Сам футболіст погоджується переїхати до Італії, тепер треба домовитися з бразильським клубом.

Контракт 24-річного футболіста передбачає відступні у розмірі 60 млн. євро, але керівництво Інтера вважає, що витрати на трансфер не повинні перевищити 15 млн. євро з урахуванням бонусів. Що з цього приводу думають боси Атлетіко Паранаенсе поки, що не відомо.

Діючий контракт голкіпера з клубом розрахований до 31 грудня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Бенто відіграв за Атлетіко Паранаенсе 11 матчів, пропустив шість м'ячів та зібрав п'ять "clean sheets".