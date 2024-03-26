Італія

Керманич Болоньї прокоментував чутки довкола свого можливого трансферу.

Італійська Болонья цього сезону стала справжнім відкриттям Серії A, нарешті зробивши рішучий крок у бік четвірки провідних команд країни.

Цей успіх "россоблу" прийнято пов’язувати напряму з діяльністю італійського головного тренера Тіаго Мотти, який очолив команду на початку минулого сезону.

Очевидно, що прогрес Болоньї та діяльність її керманича не залишились осторонь уваги провідних клубів не тільки Італії, а й усього світового футболу, тож за Моттою наразі поступово вишукувалась непогана черга з колективів.

Утім, 41-річний тренер не квапиться із зміною місця роботи, про що заявив під час останнього інтерв’ю.

"Відтоді, як я почав працювати на цій посаді, до чого мені пощастило приступити одразу, я зрозумів, що це — моя найбільша пристрасть після гри у футбол в якості гравця.

У тренера інші обов’язки в клубі. Ти повинен об’єднати багатьох гравців-однодумців. Байдуже як, але ти повинен змусити їх грати разом.

Сьогодні я почуваюся дуже добре й не думаю про своє майбутнє, тому що ми перебуваємо в прекрасному моменті, тож хочеться просто насолоджуватись ним. Коли настане майбутнє, я буду думати про це.

Звичайно, я щасливий і гордий через ту увагу, яку мені приділяють. Дуже приємно, що прогрес нашої команди визнають, але не тільки за результати, які поки що дуже хороші, а й за те, як саме ми досягаємо їх на полі, поважаючи гру і суперника, поважаючи нашу роботу.

Хлопці знають, чому грають добре і як важливо продовжувати в тому ж дусі до кінця сезону", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що контракт Мотти з Болоньєю розраховано тільки до завершення поточного сезону.