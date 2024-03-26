Італія

Мексиканець, найімовірніше, залишить Серію А після завершення поточної кампанії.

Голкіпер Гільєрмо Очоа влітку залишить Салернітану на правах вільного агента, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, клуб із Салерно вже дозволив Очоа піти після завершення сезону-2023/24, підписавши всі необхідні для цього документи. Контракт із 38-річним мексиканцем раніше було розраховано до кінця червня 2025 року.

У поточному сезоні Очоа взяв участь у 20 матчах Салернітани у Серії А, пропустивши 42 голи і лише раз залишивши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, нещодавно голкіпер програв зі збірною Мексики у фіналі Ліги націй КОНКАКАФ.