Мексиканець, найімовірніше, залишить Серію А після завершення поточної кампанії.
Гільєрмо Очоа, Getty Images
26 березня 2024, 20:26
Голкіпер Гільєрмо Очоа влітку залишить Салернітану на правах вільного агента, передає журналіст Фабріціо Романо.
За даними Романо, клуб із Салерно вже дозволив Очоа піти після завершення сезону-2023/24, підписавши всі необхідні для цього документи. Контракт із 38-річним мексиканцем раніше було розраховано до кінця червня 2025 року.
У поточному сезоні Очоа взяв участь у 20 матчах Салернітани у Серії А, пропустивши 42 голи і лише раз залишивши свої ворота "сухими".
Нагадаємо, нещодавно голкіпер програв зі збірною Мексики у фіналі Ліги націй КОНКАКАФ.