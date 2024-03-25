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Американська команда виграла турнір втретє поспіль.

Сьогодні вночі збірна США обіграла Мексику з рахунком 2:0 та стала переможцем Ліги націй КОНКАКАФ.

Рахунок у матчі було відкрито на 45 хвилині, коли у складі американців відзначився Тайлер Адамс. Потім у середині другого тайму перевагу США подвоїв Джованні Рейна.

Таким чином, збірна США втретє поспіль виграла турнір — у 2021 році американці обіграли ту ж Мексику на додатковий час (3:2), а влітку 2023 року у фіналі була обіграна Канада (2:0).

Третє місце у турнірі посіла збірна Ямайки, яка мінімально обіграла Панаму з рахунком 1:0. Автором єдиного гола став Декстер Лембікіса.