Італія

Нинішній керманич "фіалок" близький до Наполі.

Головного тренера Дженоа Альберто Джилардіно пов'язують із Фіорентиною, оскільки Вінченцо Італьяно може перебратися до Наполі, передає портал Football Italia.

Повідомляється, що Джилардіно є лише одним із варіантів для "фіалок", які "мріють" про призначення Мауріціо Саррі. Будучи гравцем, нинішній керманич Дженоа провів за Фіорентину понад 150 матчів (2008-2012, 2015).

Контракт 41-річного італійця з "грифонами" розраховано до кінця червня 2025 року.

Зараз клуб із Флоренції очолює Вінченцо Італьяно, близький до призначення на посаду головного тренера Наполі влітку.