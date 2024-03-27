Нинішній керманич "фіалок" близький до Наполі.
Альберто Джилардіно, Getty Images
27 березня 2024, 21:26
Головного тренера Дженоа Альберто Джилардіно пов'язують із Фіорентиною, оскільки Вінченцо Італьяно може перебратися до Наполі, передає портал Football Italia.
Повідомляється, що Джилардіно є лише одним із варіантів для "фіалок", які "мріють" про призначення Мауріціо Саррі. Будучи гравцем, нинішній керманич Дженоа провів за Фіорентину понад 150 матчів (2008-2012, 2015).
Контракт 41-річного італійця з "грифонами" розраховано до кінця червня 2025 року.
Зараз клуб із Флоренції очолює Вінченцо Італьяно, близький до призначення на посаду головного тренера Наполі влітку.