Італія

Манчестер Юнайтед не має намірів підписувати марокканського опорника Фіорентини на постійний основі.

Напередодні з ЗМІ з'явилася інформація про те, що Манчестер Юнайтед не буде використовувати своє право на викуп опорного півзахисника Соф'яна Амрабата у Фіорентини на постійний основі, тому майбутнє марокканця знаходиться під питанням.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, туринський Ювентус слідкує за ситуацією навколо 27-річного Амрабата і планує підписати його в літнє трансферне вікно.

У поточному сезоні Амрабат провів за МЮ 1155 хвилин у 22 матчах у всіх турнірах, в яких він не відзначився жодною результативною дією та заробив шість попереджень.

Раніше повідомлялося, що Соф'ян Амрабат також входить до сфери інтересів Мілана.