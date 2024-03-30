Італія

Красива була б історія.

Колишній нападник туринського Ювентуса кінця 90-х — початку 00-х років Дарко Ковачевич вважає, що Зінедін Зідан в якийсь момент очолить "Стару сеньйору". Його слова цитує Tuttosport.

"Зідан любить Ювентус і ніколи цього не приховував. Я впевнений, що одного разу він стане головним тренером Юве. Але я не знаю, коли саме.Ювентус люблять у всьому світі. Коли ти є його частиною, ти розумієш важливість цього клубу.

Зідан був найкращим у світі, а також були й інші чемпіони, такі як Дель П'єро, Давідс, Трезеге та Таккінарді. Приголомшливі гравці та фантастичні люди", – сказав Ковачевич.