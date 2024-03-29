Німеччина

Француз залишається без тренерської роботи.

Керівництво Баварії не розглядає французького фахівця Зінедіна Зідана на посаду нового головного тренера мюнхенського клубу замість Томаса Тухеля, який по закінченню цього сезона покине "рекордмайстер". Таку інформацію надає журналіст Флоріан Платтенберг.

За інформацією джерела, керівництво Баварії не виявляють бажання сформувати зв'язку Зідан — Рібері, в якій останній обійняв би посаду помічника французького тренера.

Наголошується, що на сьогодні головними кандидатами на те, щоб очолити мюнхенський клуб, є тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі та наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.