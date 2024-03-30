Італія

Перша поразка Кальцони в чемпіонаті.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував виїзну перемогу над Наполі (3:0) в рамках 30-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Радіти можна не лише перемозі над Наполі на виїзді з рахунком 3:0, але й тому, як ми здобули цю перемогу, створивши безліч моментів, тримавши гру у своїх руках, і, хоча Осімген деколи погрожував нашим воротам, ми завжди контролювали ситуацію на полі.

Зараз ми досягли хорошого рівня ефективності, тому навіть якщо когось не вистачає, інші завжди будуть готові його замінити. Ротація складу абсолютно необхідна з огляду на кількість матчів, які в нас попереду, і я радий, що у нас завжди є конкурентоспроможна команда.

Нелегко створити таку позитивну атмосферу в роздягальні, але всі почуваються залученими до процесу і це мене тішить", — заявив Гасперіні.

Після перемоги над Наполі, Аталанта набрала 50 пунктів, відстаючи від зони ЛЧ на чотири очки.