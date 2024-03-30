Італія

Аталанта знищила Наполі без Хвічі в першому програному Кальцоною матчі в Серії A

Неаполітанський колектив не був схожий сам на себе зразка виступів за нового тренера.

Наполі — Аталанта, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Наполі — Аталанта 0:3

Голи: міранчук, 26, Скамакка, 45, Копмейнерс, 88



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Замбо-Ангісса (Сімеоне, 75), Лоботка, Траоре (Зелінські, 46) — Політано (Ліндстрьом, 68), Осімген, Распадорі (Нгонге, 46).



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Толой, 72), Гін, Колашинац (Джимсіті, 67) — Гатебур, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста (Руджері, 60) — Пашалич (Копмейнерс, 61), міранчук — Скамакка (Лукман, 61).



Попередження: Осімген, Ді Лоренцо — Колашинац, Копмейнерс