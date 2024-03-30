Італія
30 березня 2024, 15:23
Аталанта знищила Наполі без Хвічі в першому програному Кальцоною матчі в Серії A
Неаполітанський колектив не був схожий сам на себе зразка виступів за нового тренера.
Наполі — Аталанта, Getty Images
30 березня 2024, 15:23
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі — Аталанта 0:3
Голи: міранчук, 26, Скамакка, 45, Копмейнерс, 88
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Замбо-Ангісса (Сімеоне, 75), Лоботка, Траоре (Зелінські, 46) — Політано (Ліндстрьом, 68), Осімген, Распадорі (Нгонге, 46).
Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Толой, 72), Гін, Колашинац (Джимсіті, 67) — Гатебур, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста (Руджері, 60) — Пашалич (Копмейнерс, 61), міранчук — Скамакка (Лукман, 61).
Попередження: Осімген, Ді Лоренцо — Колашинац, Копмейнерс