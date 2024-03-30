Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру італійської Серії А, у якому зіграють флорентійська Фіорентина та Мілан.

Флорентійська Фіорентина та Мілан зіграють на Артеміо Франкі в рамках тридцятого туру італійської Серії A.

Вінченцо Італьяно, після нічиєї проти ізраїльського Маккабі Хайфа (1:1), залучив до стартового складу Додо та Міленковича в обороні, тоді як Дункан з'явиться в опорні зоні, а Іконе, Бельтран та Куаме утворять лінію атакувальних півзахисників.

Стефано Піолі, на тлі перемоги над Вероною (3:1), використав із перших хвилин Тіава та Флоренці на лівому фланзі оборони, тоді як Чуквезе гратиме на правому фланзі атаки, а Жиру повернеться на вістря.

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Кварта, Бірагі — Мандрагора, Дункан — Іконе, Бельтран, Куаме — Белотті.

Запасні: Мартінеллі, Ваннуккі, Комуццо, Фараоні, Кайоде, Парізі, Раньєрі, Артур, Барак, Кастовіллі, Інфантіно, Лопес, Гонсалес, Нзола, Соттіл.



Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Флоренці — Беннасер, Рейндерс — Чуквезе, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Запасні: Спортьєлло, Нава, Габбіа, Сімич, Терраччано, Бартезагі, Адлі, Муса, Зеролі, Окафор, Йович, Пулішич.



Гра Фіорентина — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.