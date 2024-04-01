Італія

У такому разі туринська команда розглядає варіанти на його заміну.

Ювентус розглядає три кандидатури на заміну Глейсону Бремеру, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, туринці розуміють, що ймовірність відходу захисника досить велика. Бразилець може бути проданий Манчестер Юнайтед, якщо манкуніанці запропонують від 60 до 70 млн євро.

Туринці включилися в боротьбу за Максанса Лакруа з Вольфсбурга, на якого також претендує Мілан.

Ще один варіант — Усман Діоманде зі Спортинга.

Цікавий Ювентусу і Маріо Ермосо, який, ймовірно, залишить Атлетіко як вільний агент.

У поточному сезоні Бремер провів 29 матчів у Серії А: на його рахунку 2 голи.