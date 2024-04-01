"Нерадзуррі" впевнено йдуть за титулом.
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01 квітня 2024, 23:54
У рамках 30-го туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Емполі.
Колектив Сімоне Індзагі впевнено обіграв гостей, відправивши в їхні ворота два голи.
Зазначимо, що українець Віктор Коваленко залишився на лавці для запасних і на полі не з'явився.
Інтер - Емполі 2:0
Голи: Дімарко, 5, Санчес, 81
Інтер: Аудеро — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Аугусто, 69), Мхітарян (Фраттезі, 84), Дімарко (Асллані, 69) — Тюрам, Мартінес (Думфріс, 77)
Емполі: Капріле — Берешинські, Валюкевич, Луперто, Пеццелла (Какаче, 73) — Журковські, Марін, Бастоні — Гьясі (Дестро, 82), Камб'ягі — Бабакар Ньянг (Канчельєрі, 82)
Попередження: Камб'ягі, Какаче.