Італія

Фіорентина мінімально обіграла Аталанту в першому півфіналі Кубка Італії

Команда Джан П'єро Гасперіні взагалі не грала на атаку, допоки на полі в першому таймі був представник країни-терориста, але й потім бергамасків не вистачило на гол у відповідь.

Фіорентина — Аталанта, Getty Images

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Фіорентина — Аталанта 1:0

Гол: Мандрагора, 31



Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Парізі — Мандрагора, Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Артур, 78), Куаме — Белотті (Іконе, 85).



Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм (Гатебур, 89), де Рон, Пашалич (Едерсон, 46), Руджері (Баккер, 60) — Копмейнерс, міранчук (Скамакка, 46) — Лукман (Туре, 78).



Попередження: Мандрагора, Куаме — міранчук, де Рон, Скамакка