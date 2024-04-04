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Фіорентина — Аталанта 1:0
Гол: Мандрагора, 31

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Парізі — Мандрагора, Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Артур, 78), Куаме — Белотті (Іконе, 85).

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм (Гатебур, 89), де Рон, Пашалич (Едерсон, 46), Руджері (Баккер, 60) — Копмейнерс, міранчук (Скамакка, 46) — Лукман (Туре, 78).

Попередження: Мандрагора, Куаме — міранчук, де Рон, Скамакка