Італія

Голкіпер Інтера розповів про власні джерела мотивації.

Досвідчений швейцарський воротар Янн Зоммер улітку минулого року долучився до міланського Інтера в якості трансферу за 6,75 млн євро з мюнхенської Баварії.

35-річний виконавець у інтерв’ю напередодні розповів, із якими викликами йому довелось стикнутись у новому колективі та звідки він бере мотивацію грати на професійному рівні після стількох років у футболі.

"Думаю, найважливіше — робити все можливе, щоб допомогти моєму тілу працювати якнайкраще, але я все ще отримую величезне задоволення від гри у футбол.

Іти до перемоги кожні три дні, завжди прагнути до найкращого можливого результату й намагатися вдосконалювати свої виступи — це той виклик, який мені потрібен.

Коли ти постійно граєш, багато подорожуєш, завжди є напруга і тиск. Це неминуче втомлює, але це справедливо для всіх гравців, незалежно від їхнього віку.

Ключовим для мене є повне відключення від світу футболу, коли я приїжджаю додому. Мені потрібен час, щоб подумати про інші речі, щоб наступного дня бути повністю мотивованим.

Я б не сказав, що здивований успіхами Інтера в цьому сезоні, тим паче, що ця команда дійшла до фіналу Ліги Чемпіонів минулого року. Я вже бачив, як вони грають до того, як сам приєднався до колективу, тож можна було відчути якість команди і талант їхнього тренера Сімоне Індзагі.

Я не міг дочекатися, щоб розпочати цю пригоду, але без надмірного тиску на себе. Я сказав собі: "Добре, ти переходиш до топового італійського та європейського клубу, дуже згуртованої команди, яка добре знає один одного".

Для воротаря це чудово, коли він приїжджає і бачить, що команда вже настільки згуртована, і мені дуже подобається бути в Інтері

Очевидно, що першочерговим завданням є виграти скудетто. Ми також спробуємо здобути ще кілька рекордів, але ніхто не зробить нам ніяких привілеїв, тому кожна гра буде складною.

Ще нічого не вирішено, тому ми повинні продовжувати наполегливо працювати. Найкраще ще попереду", — заявив швейцарський виконавець.

Зоммер у цьому сезоні відіграв 37 матчів, пропустивши 18 голів та 23 рази провів матч "на нуль".