Італія

Тренер виграв багато трофеїв разом з командою.

Солідна робота Сімоне Індзагі у Інтері дозволила клубу мати великі доходи — повідомляє ресурс Calciomercato Com.

47-річний італійський тренер перетворив його в одну з найсильніших команд Європи з моменту свого приходу в 2021 році, вивів італійський гранд у фінал Ліги чемпіонів минулого сезону та майже здобув чемпіонство.

У Індзагі залишилося менше 18 місяців контракту з Інтером, але клуб планує зустрітися з ним у найближчі місяці і продовжити угоду.

Завдяки в тому числі праці наставника за попередні три роки Інтер отримав щонайменше 460 мільйонів євро завдяки сильним результатам у внутрішніх змаганнях і Лізі чемпіонів.

Наприкінці цього сезону команда отримає близько 190 мільйонів євро доходу з наступним розподілом: кваліфікація Ліги чемпіонів (50 мільйонів євро), їхня кампанія в Лізі чемпіонів-2023/24 (приблизно 85 мільйонів євро) і кваліфікація на Клубний чемпіонат світу (50 мільйонів євро).

До цих цифр додається заробіток в результаті перемоги у чемпіонаті, Суперкубку Італії та всіх їхніх різноманітних спонсорських угод.

Наразі Інтер є лідером у Серії А.