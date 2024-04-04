Тренер виграв багато трофеїв разом з командою.
Сімоне Індзагі - Getty Images
04 квітня 2024, 21:34
Солідна робота Сімоне Індзагі у Інтері дозволила клубу мати великі доходи — повідомляє ресурс Calciomercato Com.
47-річний італійський тренер перетворив його в одну з найсильніших команд Європи з моменту свого приходу в 2021 році, вивів італійський гранд у фінал Ліги чемпіонів минулого сезону та майже здобув чемпіонство.
У Індзагі залишилося менше 18 місяців контракту з Інтером, але клуб планує зустрітися з ним у найближчі місяці і продовжити угоду.
Завдяки в тому числі праці наставника за попередні три роки Інтер отримав щонайменше 460 мільйонів євро завдяки сильним результатам у внутрішніх змаганнях і Лізі чемпіонів.
Наприкінці цього сезону команда отримає близько 190 мільйонів євро доходу з наступним розподілом: кваліфікація Ліги чемпіонів (50 мільйонів євро), їхня кампанія в Лізі чемпіонів-2023/24 (приблизно 85 мільйонів євро) і кваліфікація на Клубний чемпіонат світу (50 мільйонів євро).
До цих цифр додається заробіток в результаті перемоги у чемпіонаті, Суперкубку Італії та всіх їхніх різноманітних спонсорських угод.
Наразі Інтер є лідером у Серії А.