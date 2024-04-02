Італія

"Нерадзуррі" виграли 25 із 30 перших матчів у чемпіонаті — така серія була лише за Роберто Манчіні.

У матчі 30 туру італійської Серії А міланський Інтер здобув перемогу над Емполі (2:0).

За інформацією OptaPaolo, команда Сімоне Індзагі втратила очки лише у 5 із 30 матчів у Серії А.

"Нерадзуррі" здобули 25 перемог у перших 30 іграх чемпіонату Італії всього вдруге у своїй історії. Вперше це сталося у сезоні-2006/07 під керівництвом Роберто Манчіні.

Нинішнього сезону у Інтера також чотири нічиї та одна поразка. Після 30 ігор Інтер набрав 79 очок і посідає перше місце у Серії А, випереджаючи Мілан на 14 балів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Емполі.