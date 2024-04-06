Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 31-го туру чемпіонату Італії, який пройде 6 квітня і розпочнеться о 19:00.

У черговому турі чемпіонату Італії відбудеться центральний матч 31-го туру: римське дербі, під час якого Рома зіграє проти Лаціо.

Рома — Лаціо

Субота, 6 квітня, 19:00, стадіон Олімпійський, Рим. Арбітр зустрічі — Марко Гуїда

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Навколо Лаціо занадто багато знаків питання, щоб робити якісь остаточні оцінки за останні два місяці сезону; відхід Мауріціо Саррі та прихід Ігора Тудора повністю перевернули атмосферу в команді, відкривши двері для змін.

У своєму першому матчі під керівництвом Тудора Лаціо добре виступив, вирвавши перемогу над Ювентусом з рахунком 1:0 після пізнього голу Адама Марушича, але потім команда розчарувала в матчі-реванші за Кубок Італії зі "старою синьйорою", який відбувся через три дні, поступившись 2:0 у першому матчі півфіналу.

Гарячий вікенд: фінал Кубка Іспанії, римське дербі, класичне протистояння МЮ та Ліверпуля

Тудор дав зрозуміти, що використає решту місяців сезону, щоб належно оцінити свій склад напередодні літа, бажаючи вирішити, яких гравців залишити в команді, а яких спробувати замінити на трансферному ринку.

З моменту призначення Де Россі в січні цього року Рома є однією з найсильніших команд у Серії А. Під керівництвом колишнього півзахисника вона виграла сім з 10 матчів чемпіонату, втративши очки лише після поразки від лідера ліги Інтера та двох важких нічиїх.

Незважаючи на прикру нічию 0:0 з Лечче минулих вихідних, "джаллороссі" відчайдушно намагатимуться зберегти свій імпульс у заключній частині сезону.

Букмекери пропонують на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Роми — 2.25, нічия — 3.09, а перемога Лаціо — 3.46.

Орієнтовні склади

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Льоренте, Спінаццола — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель Шараві.

Лаціо: Мандас — Патрік, Романьолі, Гіла — Марушич, Гендузі, Катальді, Андерсон — Камада, Альберто — Кастельянос.

Очні зустрічі

Поточна форма