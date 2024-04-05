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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Фінішні прямі в топчемпіонатах вже почались, тож інтрига закручена на максимум. Цього вікенду буде кілька цікавих матчів, на які варто звернути увагу глядачеві.

Зокрема, відбудеться фінал Кубка Іспанії між Атлетіком та Мальоркою. В Італії очікують на запекле протистояння Роми і Лаціо, а в Англії — на Північно-Західне дербі між МЮ та Ліверпулем.

Фінал Кубка Іспанії, Атлетік — Мальорка

Субота, 6 квітня, стадіон Естадіо де Ла Картуха, Севілья, 23:00

Це, звичайно, не протистояння між Реалом та Барселоною, але не менш інтригуюче. По-перше, Атлетік має у своєму активі 23 Кубки Іспанії, а це, між іншим, більше ніж у Реала (20). По-друге, баски є одним із трьох клубів Іспанії, який ніколи не вилітав із першого дивізіону, тому участь Більбао у фіналі Кубка - буденна справа.

Щоправда, востаннє клуб перемагав у Кубку у далекому 1984 році. Тоді як у XXI сторіччі п'ять разів грав у фіналі і не здобув жодної перемоги відповідно.

А от Мальорка не може похизуватись такими здобутками. Клуб лише тричі брав участь у фіналу Кубка і лише одного разу тріумфував — було це в сезоні 2002/03. Тоді у фіналі вони здолали Рекреативо, а дублем відзначився Ето'О.

Більбао пройшов тяжкий шлях до фіналу. На шляху басків були Барселона та Атлетіко, чого не скажеш про Мальорку. Найгрізнішим суперником команди була Жирона. Хоча й учасник Ліги чемпіонів Реал Сосьєдад також постраждав від підопічних Аггіре.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Атлетіка — 1.72, нічия — 3.62, а перемога Мальорки — 5.67. Перемога Більбао в турнірі — 1.33, Мальорки — 3.35. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Рома — Лаціо

Субота, 6 квітня, Стадіо Олімпіко, Рим, 19:00

Надпринципове протистояння, аналогів якому важко знайти в сучасному футболі. Матчі між Ромою та Лаціо фанати завжди супроводжують величезними банерами із взаємними образами. Нерідко в хід йде піротехніка, через яку вже не раз страждали гравці команд, що змагаються. А після матчі гарячі італійські тифозі влаштовують масові заворушення, що додає роботи поліції. Проте останнім часом все проходить більш-менш спокійно.

Востаннє команди зустрічались в рамках Серії А на початку 2024 року. Тоді Лаціо мінімально здолав кризову Рому, а для тодішнього керманича команди Жозе Моурінью це став один з останніх матчів на чолі римлян.

Рома пережила кризу і з новим тренером Де Россі рідко втрачає очки. Команда знаходиться на відстані п'яти очок від омріяної зони Ліги чемпіонів. І це за вісім турів до завершення чемпіонату. Тому втрачати очки вкрай небажано.

Тим часом Лаціо теж пережив відставку тренера. Нещодавно команду залишив Мауріціо Саррі, а на його місце прийшов Ігор Тудор — і справи "лаціале" пішли нагору. Тож шанси на єврозону ще не втрачені.

Епічним це протистояння виглядає ще і з такої сторони, що для обидвох тренерів це перше "Римське дербі", хоча і Де Россі, і Тудор добре знайомі з реаліями чемпіонату Італії. Особливо це стосується тренера Роми, який виріс на емоціях "Римського дербі".

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Роми — 2.25, нічия — 3.09, а перемога Лаціо — 3.46. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль

Неділя, 7 квітня, Олд Траффорд, Манчестер, 17:30

Доля чемпіонства в АПЛ в руках Ліверпуля. Мерсисайдці випереджають Арсенал на два очки за вісім турів до завершення чемпіонату. Втрачати очки не можна ні в якому випадку. Це стосується і манкуніанців, які мають примарні шанси на зону Ліги чемпіонів. Хоча після поразки від Челсі (3:4) ці шанси скоріш математичні.

Ще один фактор, який пожене Ліверпуль вперед — поразка на цьому стадіоні кілька тижнів тому в Кубку Англії. Тож Клопп, для якого це останній матч на Траффорді в якості менеджера Ліверпуля, намагатиметься взяти реванш.

Манчестер підходить до матчу, м'яко кажучи, не в найліпшому настрої. Юнайтед програв Челсі в компенсований час, виграючи по ходу зустрічі, та ще й після камбеку. Тож тен Гагу варто проробити велику роботу для того, щоб налаштувати команду на бій із запеклим суперником.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Манчестер Юнайтед — 4.54, нічия — 4.58, а перемога Ліверпуля — 1.67. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.