Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.
Фінішні прямі в топчемпіонатах вже почались, тож інтрига закручена на максимум. Цього вікенду буде кілька цікавих матчів, на які варто звернути увагу глядачеві.
Зокрема, відбудеться фінал Кубка Іспанії між Атлетіком та Мальоркою. В Італії очікують на запекле протистояння Роми і Лаціо, а в Англії — на Північно-Західне дербі між МЮ та Ліверпулем.
Фінал Кубка Іспанії, Атлетік — Мальорка
Субота, 6 квітня, стадіон Естадіо де Ла Картуха, Севілья, 23:00
Це, звичайно, не протистояння між Реалом та Барселоною, але не менш інтригуюче. По-перше, Атлетік має у своєму активі 23 Кубки Іспанії, а це, між іншим, більше ніж у Реала (20). По-друге, баски є одним із трьох клубів Іспанії, який ніколи не вилітав із першого дивізіону, тому участь Більбао у фіналі Кубка - буденна справа.
Щоправда, востаннє клуб перемагав у Кубку у далекому 1984 році. Тоді як у XXI сторіччі п'ять разів грав у фіналі і не здобув жодної перемоги відповідно.
А от Мальорка не може похизуватись такими здобутками. Клуб лише тричі брав участь у фіналу Кубка і лише одного разу тріумфував — було це в сезоні 2002/03. Тоді у фіналі вони здолали Рекреативо, а дублем відзначився Ето'О.
Більбао пройшов тяжкий шлях до фіналу. На шляху басків були Барселона та Атлетіко, чого не скажеш про Мальорку. Найгрізнішим суперником команди була Жирона. Хоча й учасник Ліги чемпіонів Реал Сосьєдад також постраждав від підопічних Аггіре.
Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Атлетіка — 1.72, нічия — 3.62, а перемога Мальорки — 5.67. Перемога Більбао в турнірі — 1.33, Мальорки — 3.35. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.
Рома — Лаціо
Субота, 6 квітня, Стадіо Олімпіко, Рим, 19:00
Надпринципове протистояння, аналогів якому важко знайти в сучасному футболі. Матчі між Ромою та Лаціо фанати завжди супроводжують величезними банерами із взаємними образами. Нерідко в хід йде піротехніка, через яку вже не раз страждали гравці команд, що змагаються. А після матчі гарячі італійські тифозі влаштовують масові заворушення, що додає роботи поліції. Проте останнім часом все проходить більш-менш спокійно.
Востаннє команди зустрічались в рамках Серії А на початку 2024 року. Тоді Лаціо мінімально здолав кризову Рому, а для тодішнього керманича команди Жозе Моурінью це став один з останніх матчів на чолі римлян.
Рома пережила кризу і з новим тренером Де Россі рідко втрачає очки. Команда знаходиться на відстані п'яти очок від омріяної зони Ліги чемпіонів. І це за вісім турів до завершення чемпіонату. Тому втрачати очки вкрай небажано.
Тим часом Лаціо теж пережив відставку тренера. Нещодавно команду залишив Мауріціо Саррі, а на його місце прийшов Ігор Тудор — і справи "лаціале" пішли нагору. Тож шанси на єврозону ще не втрачені.
Епічним це протистояння виглядає ще і з такої сторони, що для обидвох тренерів це перше "Римське дербі", хоча і Де Россі, і Тудор добре знайомі з реаліями чемпіонату Італії. Особливо це стосується тренера Роми, який виріс на емоціях "Римського дербі".
Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Роми — 2.25, нічия — 3.09, а перемога Лаціо — 3.46. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.
Манчестер Юнайтед — Ліверпуль
Неділя, 7 квітня, Олд Траффорд, Манчестер, 17:30
Доля чемпіонства в АПЛ в руках Ліверпуля. Мерсисайдці випереджають Арсенал на два очки за вісім турів до завершення чемпіонату. Втрачати очки не можна ні в якому випадку. Це стосується і манкуніанців, які мають примарні шанси на зону Ліги чемпіонів. Хоча після поразки від Челсі (3:4) ці шанси скоріш математичні.
Ще один фактор, який пожене Ліверпуль вперед — поразка на цьому стадіоні кілька тижнів тому в Кубку Англії. Тож Клопп, для якого це останній матч на Траффорді в якості менеджера Ліверпуля, намагатиметься взяти реванш.
Манчестер підходить до матчу, м'яко кажучи, не в найліпшому настрої. Юнайтед програв Челсі в компенсований час, виграючи по ходу зустрічі, та ще й після камбеку. Тож тен Гагу варто проробити велику роботу для того, щоб налаштувати команду на бій із запеклим суперником.
Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Манчестер Юнайтед — 4.54, нічия — 4.58, а перемога Ліверпуля — 1.67. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.