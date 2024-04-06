Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та римський Лаціо.

Римські Рома та Лаціо зіграють у дербі на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять першого туру італійської Серії A.

Даніеле Де Россі, після нічиєї проти Лечче (0:0), залучив до стартового складу Льоренте та Челіка в лінії оборони, тоді як Пеллегріні повернеться до центрального трикутника, а Дібала та Ель Шаараві — до трійки в атаці.

Ігор Тудор, на тлі поразки від туринського Ювентуса в Кубку (0:2), використав із перших хвилин Казале в трійці центральних захисників, тоді як Ісаксен та Камада гратимуть під нападником.

Рома: Свілар — Льоренте, Манчіні, Челік, Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель Шаараві.

Запасні: Патрісіу, Бур, Карсдорп, Гейсен, Смоллінг, Крістенсен, Саншеш, Бальданці, Бове, Залевські, Пізіллі, Абрагам, Кошта.



Лаціо: Мандас — Казале, Романьолі, Гіла Фуентес — Марушич, Гендузі, Весіно, Андерсон — Ісаксен, Камада — Іммобіле.

Запасні: Сепе, Ренцетті, Пеллегріні, Патрік, Хісай, Альберто, Катальді, Ровелла, Педро, Кастельянос.



Гра Рома — Лаціо почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.