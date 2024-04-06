Італія

Емполі без Коваленка вирвав перемогу в Торіно

Українець на полі так і не з'явився, хоч і був у заявці на гру.

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У рамках 31-го туру чемпіонату Італії Емполі на своєму полі приймав Торіно. Господарі зуміли вирвати перемогу у гостей, забивши гол на 94-й хвилині гри. Зазначимо, що Віктор Коваленко залишився на лавці для запасних. Емполі - Торіно 3:2

Голи: Камб'ягі, 6, Канчельєрі, 74, Ньянг, 90+4 - Сапата, 60, 90+1. Емполі: Капріле — Берешинські, Валюкевич, Луперто — Гьясі, Марін, Бастоні (Малех, 65), Пеццелла (Какаче, 65) — Камб'ягі (Канчельєрі, 70), Журковські (Фацціні, 88) — Черрі (Ньянг, 70). Торіно: В. Мілінкович-Савич — Тамез, Буонджорно, Родрігес (Окереке, 83) — Белланова, Річчі (Ловато, 82), Лінетті (Масіна, 88), Войвода (Лазаро, 76) — Влашич — Сапата, Санабрія. Попередження: Валюкевич, Черрі — Сапата.