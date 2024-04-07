Італія

Французу вже 37 років.

Французький нападник Мілана Олів'є Жиру прокоментував чутки про свій можливий відхід з італійського клубу по закінченню нинішнього сезону. Цитує французького ветерана DAZN.

"Я не хочу зараз говорити про своє майбутнє. Бачив, що з'явилося в пресі, але ще нічого не вирішено.

Сьогодні я фанат Мілана, моє серце належить "россонері". Я дуже пишаюся тим, що граю за цю команду. Хочу закінчити цей сезон найкращим чином, а далі буде видно", — заявив Жиру.

Діючий контракт француза з клубом влітку добігає до свого кінця.

Цього сезону Олів'є Жиру відіграв за Мілан 38 матчів, забив 15 голів та віддав 9 результативних передач.