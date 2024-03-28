Італія

Француз близький до переїзду в Штати.

Представник МЛС Лос-Анжелес досяг усної домовленості про перехід нападаючого італійського Мілана та збірної Франції Олів'є Жиру. Таку інформацію надає Фабриціо Романо.

Повідомляється, що мова йде про контракт до грудня 2025 року. На початку цього тижня американський клуб зробив офіційну пропозицію щодо трансферу 37-річного форварда. Контракт поки що не підписано, але угода близька до завершення.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до кінця поточного сезону з зарплатнею 5,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.

Цього сезону Олів'є Жиру відіграв за Мілан 36 матчів, забив 14 голів та віддав 9 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мілан запропонує Йовичу новий контракт.