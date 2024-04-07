Італія

Аргентинський форвард поділився думками щодо майбутнього в Ювентусі.

Аргентинський нападник Матіас Суле переїхав до табору туринського Ювентуса ще в якості гравця академії Велес Сарсфілд у 2020 році, після чого розпочав важкий процес адаптації до італійського футболу.

Стати основним гравцем "зебр" за цей час у 20-річного виконавця так і не вийшло, тому наразі він грає на правах оренди за Фрозіноне.

І має цілком непогані показники — 10 голів та дві гольові передачі в 31 матчі в складі команди, яка відверто зірок із неба не хапає.

Утім, скоро настане час повертатись до Турину, і наразі Суле не може ствердно відповісти на питання щодо власного майбутнього.

"Я веду переговори з Ювентусом, але ще не знаю, що станеться.

Я дуже хвилююсь із цього приводу, але спочатку мені потрібно зіграти ще вісім матчів за Фрозіноне. У мене було небагато шансів отримати ігровий час в Ювентусі, тому я погодився на цю оренду.

Свого часу мене також хотіли придбати Атлетіко Мадрид, Бенфіка, Монако та ще багато команд, але для мене Ювентус був швидким рішенням, тому що я вважаю цей клуб дійсно величезним для світової історії футболу.

Але моєю мрією було б грати за мадридський Реал. Я завжди думав про це з дитинства. А ще виграти Лігу чемпіонів.

Роналду, безперечно, був важливим чинником для мого тодішнього трансферу. Я був здивований тим, якою приємною людиною він виявився. Я маю на увазі, що він дійсно геній. Пам’ятаю, одного разу ми пішли на обід, і він сів поруч зі мною, ми ніколи раніше не розмовляли, і я дійсно не очікував цього. Але він розповів мені все про життя в Мадриді та про машини, які у нього є.

Аллегрі? О, це надзвичайно суворий тренер. Я знебарвив своє волосся, коли переходив до Ювентуса. Але коли Аллегрі мене побачив, то змусив постригтись", — заявив аргентинський виконавець.

За Ювентус упродовж цих років Суле награв усього 21 матч, забивши один гол.