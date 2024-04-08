Туринський Ювентус близький до підписання бразильського вінгера римського Лаціо Феліпе Андерсона в якості вільного агента Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, угода фактично неминуча. 30-річному гравцю було надіслано офіційну пропозицію, яку скоро буде підписано. Усна угода між сторонами вже досягнута, залишилося лише підписати документи.
Чинний контракт бразильця з "орлами" спливає 30 червня 2024 року. Його зарплатня в Римі складає 2,8 млн. євро на рік.
Цього сезону Феліпе Андерсон відіграв за Лаціо 43 матчі, забив три голи та віддав сім результативних передач.
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