Італія

Бразилець збирається на північ Італії.

Туринський Ювентус близький до підписання бразильського вінгера римського Лаціо Феліпе Андерсона в якості вільного агента Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода фактично неминуча. 30-річному гравцю було надіслано офіційну пропозицію, яку скоро буде підписано. Усна угода між сторонами вже досягнута, залишилося лише підписати документи.

Чинний контракт бразильця з "орлами" спливає 30 червня 2024 року. Його зарплатня в Римі складає 2,8 млн. євро на рік.

Цього сезону Феліпе Андерсон відіграв за Лаціо 43 матчі, забив три голи та віддав сім результативних передач.