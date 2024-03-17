Італія

Ветеран наприкінці своєї кар'єри може пограти в найкращому клубі Італії.

Міланський Інтер зацікавився можливістю придбати нападника римського Лаціо Чіро Іммобіле. Таку інформацію надає Tuttosport.

Повідомляється, що перед другою грою з Атлетіко у Лізі чемпіонів представники "нерадзуррі" зустрічалися з агентами кількох гравців. Одним із них був Марко Соммелла, який представляє інтереси досвідченного форварда Лаціо.

Зазначається, що Інтер влітку може вийти на Лаціо з офіційною пропозицією щодо трансферу Іммобіле, але керівництво "нерадзуррі" ще остаточно не погодило цю кандидатуру.

Діючий контракт 34-річного гравця з "орлами" розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 7,4 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у сім мільйонів євро.

Цього сезону Чіро Іммобіле відіграв за Лаціо 35 матчів, забив десять голів та віддав одну результативну передачу.

Нещодавно Мауріціо Саррі покинув посаду головного тренера Лаціо.