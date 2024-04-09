Італія

Клуб забив у 31 матчі зі старту сезона.

Інтер встановив новий рекорд італійської Серії А. Міланці стали першими в історії, кому вдалося забити в кожному з матчів із 1-го по 31-й тури.

На 40-й хвилині Удінезе вперед вивів Лазар Самарджич, Інтер відповів двома м'ячами в другому таймі. На 55-й хвилині Хакан Чалханоглу реалізував пенальті. А на 95-й хвилині Давіде Фраттезі забив переможний м'яч.

Зазначимо, що Інтер із 82 очками лідирує в Серії А. Друге місце посідає Мілан, який набрав 68 балів.