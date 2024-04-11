Італія

Колишній півзахисник Роми розтрощив у критиці гравців колишнього клуба-опонента за римським дербі.

Минулими вихідними Рома виграла римське дербі в Лаціо в рамках тридцять першого туру італійської Серії A вперше за тривалий час.

Рома — Лаціо 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Після цієї гри настрій уболівальників "джаллороссі" покращився настільки, що емоції нахлинули навіть на колишніх гравців клубу, накшталт бельгійського півзахисника Раджі Наїнгголана, який під час спілкування з уболівальниками не стримував себе у висловлюваннях.

"Сергій Мілінкович-Савич краще за мене? Що ти, б***ь, розказуєш. Я ніколи не виймав його з кишені, коли ми грали один проти одного.

Друже, очевидно, ти — фанат Лаціо, і тобі пощастило, що я пішов із Роми свого часу, тому твоя команда хоч почала вигравати дербі. Я натомість програв лише два з дванадцяти за цей час.

Гендузі? Я взагалі не розумію футбол Лаціо в центрі поля. Гендузі вміє тільки бігати, він звичайнісінький дрочила. Я кажу про це прямо. Ви віддали Сергія аравійцям й замінили його на нього. Він більш витривалий? Це для тих, хто займається легкою атлетикою.

Як на мене, він не пасує до Лаціо, як і для жодної великої команди на цьому світі. На його місце я б взяв Дункана з Фіорентини.

Гендузі — не сильний гравець. Я назву вам 12 інших, щонайменше, сильніших за нього в Серії А. Скажіть мені, скільки разів він доходить до завершальної третини й скільки разів він б’є по воротах. Він гравець, який має бити, але у нього не так багато якостей для цього. Є багато гравців, яким я б радше віддав перевагу.

У Лаціо зараз не вистачає гравців, які можуть змінити ситуацію за ходом гри. Ісаксена я б навіть не поставив вище за Ніко Гонсалеса. Гіла провів чудову гру. Мандас теж непоганий. Романьйолі не дуже добре зіграв", — заявив бельгійський виконавець.

Нагадаємо, що наразі Раджа грає в складі індонезійського Бхаянгкара та в новому сезоні вже провів вісім матчів, забивши один гол.