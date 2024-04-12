Італія

Тренер Ювентуса висловив думку щодо подальшої роботи у команді.

Массіміліано Аллегрі розповів щодо роботи у Ювентусі після цього сезону.

"Основна увага приділяється місцю у Лізі чемпіонів", — цитує Массіміліано інсайдер Фабріціо Романо.

"Тоді Ювентус як клуб прийме найкраще рішення щодо мого майбутнього".

Наразі команда демонструє не найкращі результати. Через декілька невиграних матчів у чемпіонаті збільшилося відставання від Інтера. Серед кандидатів на посаду головного тренера замість Аллегрі називається Тіаго Мотта.