Тренер Ювентуса висловив думку щодо подальшої роботи у команді.
Массіміліано Аллегрі, Getty Images
12 квітня 2024, 15:28
Массіміліано Аллегрі розповів щодо роботи у Ювентусі після цього сезону.
"Основна увага приділяється місцю у Лізі чемпіонів", — цитує Массіміліано інсайдер Фабріціо Романо.
"Тоді Ювентус як клуб прийме найкраще рішення щодо мого майбутнього".
Наразі команда демонструє не найкращі результати. Через декілька невиграних матчів у чемпіонаті збільшилося відставання від Інтера. Серед кандидатів на посаду головного тренера замість Аллегрі називається Тіаго Мотта.