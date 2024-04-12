Массіміліано Аллегрі розповів щодо роботи у Ювентусі після цього сезону. 

"Основна увага приділяється місцю у Лізі чемпіонів", — цитує Массіміліано інсайдер Фабріціо Романо. 

"Тоді Ювентус як клуб прийме найкраще рішення щодо мого майбутнього". 

Наразі команда демонструє не найкращі результати. Через декілька невиграних матчів у чемпіонаті збільшилося відставання від Інтера. Серед кандидатів на посаду головного тренера замість Аллегрі називається Тіаго Мотта