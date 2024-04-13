Італія

Команда Тудора не помітила "гранатових".

В рамках 32-го туру італійської Серії А Лаціо на "Стадіо Олімпіко" приймав аутсайдера чемпіонату Салернітану.

Команда Ігора Тудора здобула більш ніж впевнену перемогу над клубом з міста Салерно, відвантаживши у ворота гостей чотири м'ячі. Салернітана на це змогла відповісти лише одним голом.

Лаціо - Салернітана 4:1

Голи: Андерсон, 7, 35, Весіно, 14, Ісаксен, 88 - Чауна, 16

Лаціо: Мандас — Марушич (Хісай, 58), Патрік, Казале, Гіла Фуентес (Ісаксен, 84) — Андерсон, Весіно (Ровелла, 81), Камада, Лаццарі — Альберто (Катальді, 80) — Кастельянос (Родрігес, 80)

Салернітана: Костіль — Д'ємбер, Боатенг (Манолас, 46), Пірола — Дзанолі (Самбія, 46), Кулібалі, Маджоре (Леговскі, 46), Брадарич — Чауна, Кандрева (Альберто Мартегані, 85) — Іквуемесі (Залман Вайссман, 76)

Попередження: Кулібалі