Нідерландець похизувався своїми "cojones".
Ван Гал, getty images
13 квітня 2024, 11:19
Колишній нападник мюнхенської Баварії та збірної Італії Лука Тоні висловився про колишнього головного тренера "ротен" Луї ван Гала. Цитує італійця Reddit.
"У нього жахливий характер та неправильний підхід до гравців. З усіма, крім свого найближчого оточення, що складається з нідерландців, він поводиться, як диктатор.
Одного разу він сказав команді: "У вас немає таких м'ячів, як у мене", — і зняв штани. Але в нього був великий живіт, тому ми не могли побачити його "м'ячі", — сказав жартівник Тоні.
Лука Тоні під керівництвом Луї ван Гала зіграв за Баварію вісім матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі у сезоні-2009/10.