Італія

Нідерландець похизувався своїми "cojones".

Колишній нападник мюнхенської Баварії та збірної Італії Лука Тоні висловився про колишнього головного тренера "ротен" Луї ван Гала. Цитує італійця Reddit.

"У нього жахливий характер та неправильний підхід до гравців. З усіма, крім свого найближчого оточення, що складається з нідерландців, він поводиться, як диктатор.

Одного разу він сказав команді: "У вас немає таких м'ячів, як у мене", — і зняв штани. Але в нього був великий живіт, тому ми не могли побачити його "м'ячі", — сказав жартівник Тоні.

Лука Тоні під керівництвом Луї ван Гала зіграв за Баварію вісім матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі у сезоні-2009/10.