Італія

"Россонері" влітку можуть змінити головного тренера.

Керівництво італійського Мілана розглядає колишнього головного тренера мадридського Реала та збірної Іспанії Хулена Лопетегі на заміну чинному алленаторе клубу Стефано Піолі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, представники "россонері" вже кілька разів зустрічалися з іспанським тренером. Однак на поточний момент італійський клуб не зробив Лопетегі конкретної пропозиції. Керівництво Мілана цінує той факт, що Лепетегі добре знає міжнародний футбол і вміє працювати з молоддю, що цілком відповідає стратегії клубу.

Останнім місцем роботи іспанського фахівця був англійський Вулвергемптон з яким він пропрацював з листопада 2022-го по серпень 2023-го років.

Нещодавно повідомлялося, що Мілан цікавиться півзахисником Бетіса.