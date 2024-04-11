Італія

"Россонері" звернули увагу на іспанський ринок.

Італійський Мілан зацікавив вінгер іспанського Бетіса Абде Еззальзулі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво севільського клубу готове вислухати пропозиції щодо 22-річного вінгера, і "россонері" входять до числа клубів, увагу яких він привернув. Італійська команда вивчала ситуацію навколо марокканця ще минулого літа і продовжує стежити за його розвитком.

Зазначається, що минулого літа Барселона продала свого вихованця Бетісу за 7,5 млн. євро, залишивши за собою право отримати 50% від суми, за яку він буде перепроданий.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 800 тисяч євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Абде Еззальзулі відіграв за Бетіс 32 матчі та забив п'ять голів.