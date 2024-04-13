Італія

В цьому сезоні італійських клубів вже немає у Лізі чемпіонів.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі висловився про виступ італійських клубів в єврокубках. Його слова наводить Football Italia.

"Матч Реала з Манчестер Сіті був приголомшливим, ми побачили високу технічну майстерність і неймовірну роботу з м'ячем. Було приємно дивитися цю гру. Але мені також сподобалися матчі ПСЖ — Барселона, Ліверпуль — Аталанта та Мілан — Рома.

Ми повинні бути оптимістами. Серія А може поступатися іншим лігам, але в минулому сезоні Рома, Інтер та Фіорентина вийшли у фінали єврокубків. Цього сезону в нас вже, можна сказати, півтори команди в півфіналах Ліги Європи плюс Фіорентина у Лізі конференцій. І це дуже добре", — заявив Аллегрі.